10 meilleures fins de WrestleMania de la WWE

Vous devez vous sentir désolé pour WrestleMania 36.

Drew contre Brock, Becky contre Shayna, Edge sortant de sa retraite – tout était prêt à disparaître au salon de cette année. Et puis le monde a basculé.

Le virus vous savez peut-être nous a enlevé la pompe et la gloire de la manie de cette année, mais nous ne serons pas brisés. Parce que nous avons le réseau WWE et une offre de temps libre désormais illimitée.

Pendant que vous restez à l’intérieur (parce que vous devriez rester à l’intérieur), pourquoi ne pas vous faire plaisir et revivre certaines des meilleures fins de l’histoire de WrestleMania? Les moments qui nous ont fait “wow”, “haleter”, et quel que soit le bruit que les gens font quand quelqu’un encaisse Money in the Bank.

Les angles de fermeture suivants ont été considérés comme parmi les meilleurs de l’histoire de la lutte. Certains nous ont fait sourire, certains nous ont fait pleurer, et ils nous ont tous fait nous rappeler pourquoi nous sommes tombés amoureux de cette entreprise folle en premier lieu.

Chaque bonne histoire a besoin d’une bonne fin et certaines de ces fins sont bien meilleures que les histoires qu’elles racontaient. Alors lancez le Réseau et laissez-nous vous guider vers ces finales fantastiques.

Ce n’est pas comme si vous aviez quelque chose de mieux à faire.