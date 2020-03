10 meilleures histoires de la WWE dans les coulisses du podcast de Bruce Prichard

WWE

Peu de lutteurs ont passé autant de temps avec Vince McMahon que Bruce Prichard. En tant que lieutenant McMahon pendant (pendant et hors) plus de 30 ans, Prichard a appris ce qui a fait vibrer le patron, quand il devrait présenter des idées et comment il pourrait obtenir les idées, les personnages et les intrigues à la télévision qu’il voulait voir.

Son travail en tant qu’esprit créatif principal pour la WWF / WWE, ainsi que des séjours dans Gorilla, la production de promos et le rôle de Brother Love à l’écran lui-même, ont permis à Bruce de découvrir certaines des meilleures histoires de l’histoire de l’entreprise.

Maintenant, via son podcast ‘Something To Wrestle With’, Prichard a pu partager certaines de ces histoires avec le monde. Son podcast est positivement empreint d’anecdotes drôles et de perspectives incroyables, et il est devenu l’un des plus populaires en raison de cette profondeur. Lorsque les auditeurs écoutent la série, ils savent qu’ils sont sur le point d’entendre quelque chose qui les fera rire, pleurer ou les surprendra.

Certaines des histoires que Bruce a racontées vous laisseront rouler sur le sol en riant. D’autres, entre les impressions ponctuelles, auront des larmes coulant sur vos joues pour une raison très différente. Préparez-vous à être choqué et à rire.

‘Si vous weeeeeeeeeeeeell’ …