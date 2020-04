10 meilleures histoires de la WWE racontées sur le podcast de Steve Austin

Twitter / @ steveaustinBSR

Qui aurait pu deviner que Steve Austin deviendrait un enfer d’un intervieweur?

À son apogée, “ Stone Cold ” était une machine bourrue et sans fioritures qui aimait parler dans des slogans et était plus susceptible de clignoter un majeur que de couper une longue promo de 20 minutes. Depuis sa retraite, Austin s’est installé dans un sillon de camées intermittents de la WWE, de célébrités télévisées et d’une carrière de podcast improbable.

Il est l’un des meilleurs du jeu et a ravi des millions de fans depuis 2013 avec des plaisanteries audio, des interviews et un accès inédit à sa vie quotidienne. Ces interviews sont la meilleure partie – Steve est un hôte si confortable (si intransigeant, parfois) qu’il a réussi son succès solo dans un autre concert sur le réseau WWE, et il a montré un flair pour dessiner des histoires étonnantes d’invités.

La plupart des meilleures concernent la vie à la WWE, les rigueurs de la route, la famille soudée sent les lutteurs faire l’expérience des coulisses et des côtes hilarantes que les gens ont jouées pour passer le temps. Parfois, ils sont légers, d’autres fois ils sont sérieux et suscitent la réflexion, mais les capsules d’Austin sont toujours pleines de perspicacité …