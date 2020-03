10 meilleurs combattants livre pour livre actuellement dans l’UFC

Avec des combattants qui sautent dans toutes les divisions de l’UFC, la plupart des classements actuels des classes de poids ne sont pas une représentation honnête de l’état réel des choses.

Ce n’est pas un coup contre les combattants qui veulent se tester à un poids différent ou cimenter leur héritage en devenant un champion de deux divisions – une tendance que Conor McGregor peut fièrement affirmer avoir fait quelque chose.

Pourtant, il ne fait aucun doute que ce jeu éternel de divisions musicales a eu un impact considérable sur la légitimité (déjà peu fiable) du classement dans chaque catégorie de poids.

Jose Aldo – après avoir perdu son seul et unique combat contre les poids coq – se trouve actuellement au 6e rang du classement de ce poids. Comment ça marche encore? Et Aldo vient remarquablement de se voir accorder le prochain tir au titre contre Henry Cejudo – mais c’est un grief pour une autre liste.

Le classement livre pour livre, cependant, reflète plus clairement qui sont les meilleurs combattants de l’UFC, car ces classements tiennent simplement compte de qui a été le mieux exécuté récemment et qui a vaincu les adversaires les plus coriaces dans la mémoire récente.

Cela étant dit, le classement UFC n’est certainement pas complètement précis et cela s’étend également aux tableaux P4P masculin et féminin. Nous prenons donc les choses en main.