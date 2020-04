10 meilleurs combattants MMA des années 2010

Alors que les titres de champion permettent de révéler les meilleurs combattants à un moment donné, l’argument du meilleur livre pour livre au monde est celui qui fera toujours rage. Qui est vraiment le meilleur des meilleurs, quelle que soit la répartition du poids ou la promotion?

Les années 2010 ont vu la montée continue du MMA dans sans doute sa plus grande période de succès, tant du point de vue des affaires que des talents. Non seulement l’UFC a vendu pour 4 milliards de dollars, mais des promotions comme Bellator et One Championship ont atteint de nouveaux sommets alors qu’elles poussent vers le haut comme une véritable alternative.

Avec des promotions faisant de grandes affaires partout dans le monde, le vivier de talents n’a jamais été aussi fort, ni plus profond, conduisant à une ère accrue d’artiste martial mixte et à ce que les grands combattants de leur temps peuvent vraiment accomplir.

Alors que ceux vers la fin pointue de la liste étaient des choix évidents, il y avait certainement des omissions très difficiles qui n’avaient pas de chance de manquer la coupe. De grands noms comme Conor McGregor, des légendes comme Georges St-Pierre

qui – tout en ayant un dossier pratique pendant la période en question – a vraiment fait sa plus grande marque au cours de la décennie précédente. Il y avait aussi des fans de l’UFC qui ne connaissaient peut-être pas aussi bien que Douglas Lima de Bellator et Adriano Moraes, triple champion One Flyweight.

Ceci est basé sur le record d’un combattant uniquement dans la période de dix ans, pour toute promotion, bien qu’il soit naturellement compréhensible de l’UFC.