10 meilleurs conteurs en lutte en ce moment

NXT a échoué dans son mandat de siphonner des nombres critiques loin d’AEW Dynamite.

Plus inquiétant encore, malgré le fait qu’il ait été mis à rude épreuve le week-end de la série Survivor et qu’il ait apparemment répondu à tant de plaintes de longue date sur la liste principale – l’action dans le ring est incroyable, c’est (surtout) une méritocratie dans laquelle ceux auxquels les fans répondent sont poussés en conséquence – il n’a également pas réussi à convaincre un grand nombre du public de base de la WWE à regarder le mercredi. En 2020, NXT sur les téléspectateurs en direct des États-Unis s’est installé dans la plage de 700 000. En moyenne, un tiers du public RAW regarde. La partie sinistre et inquiétante est qu’il s’agit d’une fantastique émission de lutte professionnelle – ou plus précisément, c’est une fantastique émission de lutte professionnelle à la télévision.

Alors qu’est-ce qui les arrête?

Est-ce de la fatigue de contenu? Sept heures de programmation originale de la WWE est intimidante. Est-ce que le four intime de Full Sail trahit la rhétorique définitive de la WWE, plus gros signifie automatiquement mieux?

Ou est-ce l’approche plutôt sèche de NXT pour créer des histoires? Dans un autre contraste bienvenu avec la liste principale, les scénarios ont du sens. À une faute; Construit principalement sur des coups physiques physiques d’après-match, le prétexte des matchs est profondément basique. Peut-être que le déclin de NXT peut être attribué au fait que la lutte est principalement un moyen de narration plus large.

Ceux qui montent en flèche, par rapport à cette époque, pourraient renforcer cette théorie.