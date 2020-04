10 meilleurs jeux vidéo de lutte non-WWE de tous les temps

Nintendo

Nous sommes tous coincés à l’intérieur, alors sortez ces consoles et brisez les boutons. Les jeux vidéo sont une partie importante de la culture moderne et la lutte n’est pas différente, avec une vaste gamme de jeux allant de bon à WWE 2K20. Ces pépins, dignes du Temple de la renommée et puis certains.

Cody Rhodes a déclaré à plusieurs reprises qu’un jeu All Elite Wrestling allait se produire tôt ou tard, déclarant même qu’il pourrait utiliser le même moteur que le jeu bien-aimé WWF No Mercy. AEW a détruit la plupart des choses hors du parc dans sa courte histoire, et l’argent sûr dit que le premier match de la société sera un autre home run.

La WWE a accaparé le marché des jeux vidéo de lutte depuis longtemps, mais il existe de nombreux excellents jeux non-WWE, allant des jeux naïvement magnifiques des années 80 aux statistiques-fests de Football Manager, où vous pouvez réserver à votre guise. . Après tout, tout dépend du jeu et de la façon dont vous le jouez, ou quelque chose comme ça…