10 meilleurs matchs de Daniel Bryan depuis son retour à la WWE

Daniel Bryan est l’un des plus grands lutteurs de l’histoire. De son héritage définissant le règne du titre ROH, à sa course classique à la WWE menant à sa victoire au titre des poids lourds mondiaux à WrestleMania XXX, à sa retraite déchirante au début de 2016, Bryan s’est imposé comme un talent de tous les temps et comme quelqu’un qui s’est connecté avec des foules au niveau viscéral. Il est un génie dans le cercle carré et nous avons de la chance d’avoir quelqu’un avec ses talents dans le ring à plein temps.

Le moment où il a annoncé son retour sur le ring, après deux ans de retraite forcée, est le moment préféré de nombreuses personnes dans l’histoire de la lutte. Depuis son retour, Bryan a non seulement prouvé à quel point il a toujours été bon, mais il est sans doute encore meilleur que jamais. Bien qu’il n’ait pas toujours eu l’occasion de définir des classiques, la dernière course de Bryan à la WWE a été remplie de matchs brillants et de certains des meilleurs travaux de toute sa vie.

Nous avons la chance d’exister dans un monde où chacun de ces matchs est possible, sans parler de tous. La lutte est souvent déchirante et décevante, mais avoir le témoin du retour d’une légende comme Daniel Bryan et le voir prospérer comme s’il n’était jamais parti? C’est spécial au-delà des mots. Merci Bryan.