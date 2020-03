10 meilleurs matchs de Gimmick WrestleMania

WrestleMania 36 sera le premier événement de la WWE de ce type à ne pas être filmé devant un public en direct, il doit donc naturellement adopter une approche différente pour garder les téléspectateurs investis. Et avec cela, il intégrera un certain nombre de matchs gimmick – y compris le concept toujours fiable Last Man Standing, un match Firefly Funhouse et ce mystérieux match Boneyard entre The Undertaker et AJ Styles.

Les matchs Gimmick ont ​​été une béquille de longue date pour la WWE que la société a tendance à sortir quand elle veut ajouter une nouvelle couche d’excitation à une affaire très attendue – ou, vous savez, susciter un peu d’excitation pour un non – affaire tant attendue. Et la liste des matchs de gadgets est infinie – car ils vont des matchs en simple avec des règles très différentes aux plus hokey que vous ne verrez probablement jamais dans votre vie.

WrestleMania 36 peut en effet nécessiter des allumettes de cette nature pour le soutenir, mais la vérité est que ce n’est pas le premier ‘Mania à les utiliser. Au fil des ans, la plus grande scène de tous a abrité de nombreuses affaires fantaisistes alors que la WWE mettait tout en œuvre pour rendre mémorable chacune de leurs vitrines des immortels.

Tous n’étaient pas mémorables pour les bonnes raisons, mais certains ont transcendé leur gadget à la grandeur …