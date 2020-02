10 meilleurs matchs de la WWE en moins de 5 minutes

C’est presque une loi de lutte qu’un match ne puisse vraiment être considéré comme formidable que s’il dure au moins 25 minutes.

De Ric Flair et Ricky Steamboat à Kenny Omega et Kazuchika Okada (ce dernier ayant passé une heure entière dans la seconde de leur trilogie plus tôt cette année), presque tous les classiques se distinguent par leur longueur épique, sans laquelle il n’y aurait tout simplement pas été temps de s’adapter à tous les endroits à couper le souffle.

Mais, bien qu’il soit bon pour les grands voleurs et les athlètes agiles de tenir la distance, nous ne sommes pas tous câblés de cette façon. Certains des lutteurs les plus volumineux (lire: plus lents) n’ont tout simplement pas le moteur pour durer plus de 10 minutes (et, même s’ils le faisaient, personne ne voudrait le voir de toute façon).

D’autres voient leurs minutes dans le ring coupées par des contraintes de production, ou une paire de leurs collègues dépassant (ou pire encore, le besoin perplexe de la WWE de voir que chaque pay-per-view a quelques sketches comiques dans les coulisses)

Quoi qu’il en soit, les matchs courts sont là pour rester. Mais les bonnes nouvelles peuvent être bonnes – même excellentes – et il y a eu plusieurs exemples du passé récent de la WWE pour illustrer cela.