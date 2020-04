10 meilleurs matchs de la WWE Money In The Bank PPV (qui ne sont pas MITB)

À l’exception de quelques matchs et moments, le paiement à la carte Money in the Bank de la WWE est défini par le ou les matchs en échelle. Le couronnement de nouveaux principaux événements potentiels, l’action à indice d’octane élevé, les endroits à couper le souffle qui défient les attentes conventionnelles de ce qu’un corps humain peut prendre et l’imprévisibilité que vraiment n’importe qui puisse repartir avec la mallette.

Alors qu’une grande partie de la construction du MITB 2020 sera consacrée aux cascades particulières qui ont hypnotisé et aux réalisations de couronnement des détenteurs de mallettes, etc., cette liste se concentre sur le reste de ces cartes.

Au cours des 10 dernières années, le plus important show B de la WWE a été soumis à un assortiment de matchs de la WWE sous-estimés et classiques, les champions du monde ayant amplement l’occasion de montrer leurs compétences, des querelles à long terme payées ou poursuivies de manière dramatique, ou créant des moments qui définirait une génération de lutte professionnelle.

Bien que tout sur ces émissions ne soit pas or, le bon surpasse le mauvais, ce qui signifie que Money in the Bank est généralement une entreprise valable. Espérons que cette liste ramènera d’agréables souvenirs de matchs que vous avez oubliés, ou créera le désir de découvrir quelque chose de nouveau qui pourrait vraiment faire votre journée …