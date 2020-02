10 meilleurs matchs de l’ère d’agression sans pitié de la WWE

Pendant l’ère Attitude, la WWE s’était réinventée pour survivre contre un assaut mené par la WCW grâce en partie à une lutte supérieure et à des présentations captivantes à l’écran. Cependant, Vince McMahon et sa compagnie ont connu un tel succès dans leur régénération qu’en 2001, ils avaient dépassé la concurrence et se trouvaient sans aucun doute dans une ligue à part.

Les années qui ont suivi, surnommées l’ère de l’agression sans pitié, étaient pour le moins étranges. La fédération était désormais une société cotée en bourse, la «Fédération» était désormais «Entertainment» et la WWE était la seule grande entreprise du quartier. Avec ce manque de concurrence, le produit est devenu obsolète et McMahon a fini par donner un discours d’encouragement public sur un épisode de Monday Night Raw pour inspirer les talents à lutter contre la complaisance qui avait commencé à s’infiltrer.

Alors que la WWE était définitivement dans une période de “ flux ” comme McMahon l’a avoué à l’époque, c’était une période où certaines superstars ont répondu à l’appel de McMahon en revenant à ce qu’elles savaient et aimaient, et ont mis l’accent sur la performance dans le ring . Certains des personnages et des querelles étaient peut-être un peu ternes, mais ces allumettes n’étaient rien de moins que des brûleurs d’étable.