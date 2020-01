10 meilleurs matchs de SmackDown Six de la WWE

En 2002, un petit tourbillon dans les coulisses a laissé Paul Heyman avec exactement la liste qu’il voulait. En tant que booker pour SmackDown, il avait une vision et a eu l’espace créatif pour mettre en place l’une des grandes pistes de l’époque. Brock Lesnar et The Undertaker se sont battus pour la grosse ceinture, mais le vol hebdomadaire était le SmackDown six.

Kurt Angle, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Edge, Rey Mysterio et Chavo Guerrero. Tous les six avaient présenté de grands spectacles auparavant et le feraient pendant des années à venir, mais sous les auspices de SmackDown de Paul Heyman, ils ont élevé leur jeu incommensurablement. Certains ont maintenu l’élan qu’ils avaient créé auparavant, d’autres l’ont utilisé comme rampe de lancement. Tous obtiendraient les meilleures performances en carrière.

Cette liste se concentre principalement sur les matchs se déroulant pendant les années Heyman’s SmackDown, mais les scénaristes trouveraient des moyens de jumeler ces talents même après la dissolution du groupe. Trois de ces stars sont déjà dans le Hall of Fame, avec au moins une susceptible de suivre (et une qui ne sera jamais intronisée, pour des raisons évidentes) – la WWE savait qu’elles étaient sur un gagnant ici.