10 meilleurs matchs de titres non mondiaux dans l’histoire de la WWE WrestleMania

WrestleMania: la plus grande scène de tous, le spectacle de

Spectacles, la vitrine des Immortels, Billion Dollar Baby de Vince McMahon qui

il a donné naissance à son propre marteau-piqueur génétique.

Tout au long de ses trois décennies et demie d’existence, le point culminant

de ‘Mania a le plus souvent été ses matchs de titre. Après tout, le monde

Les matchs de championnat ferment généralement la carte et sont conçus comme les principales attractions.

Cependant, il y a eu de nombreux cas où les combats pour les autres

les championnats ont plutôt volé la vedette.

Que ce soit l’éclat technique de l’Intercontinental

Matchs de titre ou carnage extrême de certains des affrontements de Tag Team Title, WrestleMania

a souvent été éclairée par des défis pour les ceintures midcard. Certains d’entre eux, comme

Savage-Steamboat WrestleMania III ou Hardy Boyz – Dudley Boyz-Edge &

Les classiques chrétiens sont loués à ce jour. D’autres sont tombés dans

la catégorie des joyaux oubliés qui doivent être déterrés pour être

re-apprécié.

Et c’est exactement

l’intention ici. Ce sont les dix meilleurs titres non mondiaux, matchs de titre

dans l’histoire de WrestleMania.