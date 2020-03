10 meilleurs matchs d’ouverture de l’histoire de WrestleMania

C’est le plus grand événement de tout le calendrier de la lutte et le plus grand spectacle de divertissement sportif. Depuis 36 ans, WrestleMania a été le summum de la WWE et a connu certains des moments les plus emblématiques de l’histoire de l’entreprise.

Vous seriez pardonné de penser que pour l’événement de l’année, Vince et co. retirerait tous les arrêts pour chaque aspect du spectacle, en particulier l’ouverture. WrestleMania doit sûrement être lancé de manière à le mettre immédiatement à l’écart des PPV du reste de l’année, non? Une ouverture pour le Show of Shows?

Cependant, la Vitrine des Immortels a étrangement fait défaut dans ce département, commençant historiquement par certains des pires matchs de la carte. Alors que beaucoup de Manias n’ont pas réussi à s’ouvrir avec un coup, cependant, ces dernières années, la qualité a connu une énorme reprise.

Avec le pré-spectacle permettant à la société de retirer certains des matchs en caoutchouc morts avant le début officiel de WrestleMania lui-même, nous pouvons voir des départs beaucoup plus forts ces jours-ci, et certains ont été vraiment spéciaux.