10 meilleurs matchs par équipe de catch

AEW

Kenny Omega, Hangman Page et The Young Bucks ont enflammé le monde de la lutte le 29 février, offrant un match par équipe incendiant et alimenté par l’histoire de la révolution AEW qui a été salué comme un classique bien avant que la poussière ne retombe, avec Dave Meltzer du Wrestling Observer’s Dave Meltzer l’appelant le meilleur combat d’étiquette qu’il ait jamais vu presque immédiatement.

Cela a déclenché un débat de masse entre ceux qui étaient d’accord avec les louanges effusives, ceux qui prétendaient avoir des préjugés en matière de récence et tous les autres. Quoi qu’il en soit, cet article est une tentative pour approfondir la conversation et comparer Page / Omega vs The Young Bucks à des classiques établis et acceptés, dont beaucoup ont des décennies.

Les balises deux à deux traditionnelles doivent uniquement s’appliquer ici. Cela signifie pas d’affrontements de trios, pas de combats multi-équipes et pas de concours de style Survivor Series. L’élargissement des critères conduirait à des résultats plus flous. N’oubliez pas non plus que la plupart de ces informations sont subjectives. Des éléments objectifs comme l’impact historique entrent absolument en jeu, en particulier lorsqu’il existe des preuves solides qu’un match a véritablement changé la lutte, mais que la jouissance (ou son absence) de l’art est largement du ressort du consommateur. La poubelle d’un homme est le trésor d’un autre homme, alors jetez votre propre liste de tous les temps dans la section des commentaires.

Voyons où se termine la bataille de la Révolution, si elle se présente même du tout …