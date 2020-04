10 meilleurs membres du public de la WWE

La lutte a besoin de son prochain changement de paradigme, mais elle n’a aucun contrôle sur la façon de le faire. En 2021, il doit payer les fans pour y assister, plutôt que l’inverse.

2019 a peut-être été l’année la plus transformatrice pour la scène nord-américaine depuis que Vince McMahon a obtenu un monopole général en 2001. Toute l’existence même de la lutte d’élite a secoué la scène indépendante, les échelles de rémunération de lutteur préexistantes et le propre système de développement télévisé de la WWE. La WrestleMania 35 a fait une histoire longue et sérieuse avec la victoire au championnat de Kofi Kingston et l’événement principal de Becky Lynch, même si les moments isolés étaient plus mémorables que les mois qui ont suivi.

Mais qui savait que les moments isolés deviendraient le dernier problème que la lutte penserait qu’il pourrait résoudre?

2020 a plongé le monde dans le chaos, emportant avec lui des foules de lutte. WrestleMania ressemblait à un exorcisme dans l’entêtement de la WWE, mais c’était en fait le joyau de la couronne 2018 pour le reste de l’accord de l’industrie en Arabie saoudite – il a été fait pour que tout le reste puisse le faire. Double Or Nothing d’AEW se déroulera dans un lieu vide malgré le peu de solution de cette “solution” particulière. Le moins de toute l’atmosphère.

Il s’avère que les fans sont le deuxième élément le plus important après les lutteurs. Ce n’était pas du pyro, ce n’était pas du sang et ce n’était même pas une bonne réservation de f * cking. C’était du bruit. Doux bruit doux. Voici quelques-unes des plus célèbres pour en faire, à l’époque où la lutte était encore la meilleure chose …