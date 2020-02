10 meilleurs moments AEW à ce jour

La raison pour laquelle les fans d’AEW sont si excités n’est pas parce que AEW n’est pas la WWE.

En seulement cinq mois de télévision épisodique, la société a produit certains des meilleurs matchs de télévision, des promos de babyface, des promos de talons, des vignettes, des parodies, des angles et des bagarres depuis la vantée Attitude Era de la WWE – et lorsque Dynamite est dans sa foulée, tous ces événements sont emballés et construits avec un sens immaculé du rythme, de l’escalade et du drame.

Ces moments – sentiments, vous vous en souvenez? – étaient si bons qu’il n’y a pas de place ici pour quoi que ce soit lié à Orange Cassidy, qui a charmé le public d’AEW pour devenir massivement plus à travers son ironie haussant les épaules, qui a été si habilement intégrée dans le kayfabe traditionnel. Il n’y a pas de place pour les Young Bucks Vs. Ortiz et Santana Texas Street Fight, ce qui était exceptionnel, et a apparemment eu lieu lorsque Dynamite avait sauté le requin, ni la fabuleuse victoire de Nyla Rose sur Riho l’autre semaine.

Il n’y a pas non plus de place pour le plus grand match de classement (!), Car le renouveau d’AEW de la magie de la lutte intemporelle est plus significatif – et plus affirmant pour la vie – que l’exaltation de pointe.

Cette entreprise est incroyable, elle est en feu et c’est une célébration.