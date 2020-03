10 meilleurs moments AEW a jeté l’ombre à la WWE

La simple existence de All Elite Wrestling est hilarante au niveau karmique car elle ne devrait pas exister. De droit, AEW ne devrait pas exister.

La WWE détenait un monopole grotesque sur une industrie sans précédent sur le marché libre. La WWE est synonyme de lutte professionnelle. La WWE a les ressources nécessaires pour écraser même la moindre braise de la concurrence et l’a fait pendant longtemps.

Ce qui est plus amusant, au moins pour ceux dont l’intelligence a été impitoyablement insultée par la WWE au fil des ans, c’est que AEW existe maintenant comme une riposte presque complète à la WWE. Ils ont étudié la compétition et ont réussi dans une mesure jamais vue depuis des décennies en faisant simplement le contraire: promos non scriptées, victoires propres uniquement, managers, styles variés, écuries, contrôle créatif, réservation des très jeunes et des vétérinaires grisonnants …

Etc.

L’ensemble du M.O. d’AEW – en plus d’une grande partie de sa liste faite pour se sentir comme des marionnettes à viande inutiles par la WWE – se prête bien sûr à la fouille étrange.

Ce qui est rarement mentionné, c’est que la WWE a jeté de l’ombre sur AEW avant même que AEW ne lance son premier spectacle. Triple H l’a qualifiée de «société de croissance» dans le discours du Temple de la renommée 2019 de DX. Quelques mois plus tard, AEW a abattu son NXT dans la bataille des classements.

Tu détestes le voir.

D’autres détestent que AEW fasse cela, et si c’est le cas, cet article gratuit que vous êtes absolument obligé de lire n’est pas pour vous.