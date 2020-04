10 meilleurs moments de la WWE de lutteurs qui viennent de sortir

Hier soir, un communiqué de presse a été publié par la WWE décrivant leurs plans pour économiser de l’argent afin de lutter contre les événements mondiaux actuels. Cependant, personne n’aurait pu imaginer que peu de temps après, un total de près de 40 lutteurs, producteurs, écrivains et autres talents seraient tous investis dans l’avenir.

Les tirs de masse annuels étaient autrefois la norme à la WWE, mais la société a fait de grands efforts pour garder les Superstars au cours des dernières années, en particulier avec l’émergence réussie de All Elite Wrestling.

Quoi qu’il en soit, c’est un moment terrible pour ces employés de la WWE d’être renvoyés chez eux, d’autant plus que le bouton de pause a été essentiellement touché par les affaires de lutte. Certains noms choquants ont été licenciés, et bien que nous soyons obligés de leur dire au revoir (pour l’instant, au moins), beaucoup d’entre eux étaient responsables de moments incroyables de la WWE que nous n’oublierons certainement pas pendant longtemps.

Des moments WrestleMania aux débuts inoubliables et même aux visuels dignes d’un meme, ces Superstars publiées ont certainement eu un impact, quelle que soit leur place sur la carte. Les choses ne sont pas faciles pour personne en ce moment, et aussi triste que cela puisse être de penser à ce nombre insensé de licenciements (et au fait qu’il y a probablement plus à venir), nous pouvons nous consoler en revivant ces incroyables moments de la WWE.