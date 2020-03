10 meilleurs moments où les lutteurs ont gardé Kayfabe en dehors de la lutte

Kayfabe peut être une chose délicate.

Dans le passé, il n’était pas rare de voir des lutteurs maintenir leurs personnages et leurs attitudes envers leurs rivaux longtemps après la fin de la série, certains allant même jusqu’à faire pleurer les enfants afin d’en finir avec leur méchant personnage. Cela étant dit, ce dernier acte est encore quelque peu répandu aujourd’hui … comme vous le verrez.

Dans les temps modernes, cependant, il est devenu de plus en plus difficile de dépeindre de manière cohérente votre personnage et de maintenir un scénario en dehors du ring simplement en raison de la multitude de façons dont les informations peuvent désormais s’échapper sur Internet. Que ce soit par le biais de journalistes de catch découvrant les messages Instagram rusés et négligents de l’artiste en question ou une interaction de fans capturée sur un iPhone, les catcheurs n’ont jamais eu plus de mal à entretenir la façade.

Mais cela ne signifie pas que c’est impossible et une multitude de superstars créatives ont encore trouvé des moyens de convaincre le monde que leurs personnages et récits distincts ne s’appliquent pas seulement à ce qui se passe à la télévision hebdomadaire ou à tout PPV fouetté ce week-end. .

Alors, plongeons-nous dans ces 10 exemples brillants d’une variété de bizarreries contemporaines qui gardent kayfabe en dehors du ring de lutte … avec quelques oldies en or jetés pour faire bonne mesure.