10 meilleurs œufs de Pâques de la WWE dans le match Firefly Fun House de WrestleMania

Le WrestleMania de deux nuits était très différent de ce que nous avons l’habitude de voir dans le Show of Shows, mais la WWE a quand même réussi à offrir un PPV agréable avec des combats mémorables et des «moments WrestleMania» incontournables. Cependant, la plupart de ces derniers sont sans doute venus dans les incroyables matchs Boneyard et Firefly Fun House!

Ce dernier était l’une des choses les plus folles que nous ayons vues de la WWE ces dernières années alors que Bray Wyatt a emmené John Cena pour un voyage dans le passé dans un affrontement bizarre qui comprenait des œufs de Pâques de la WWE carrément incroyables. Dites ce que vous voudrez de l’entreprise, mais ils ont une histoire riche en histoire, et Wyatt et Cena ont tous deux fait bon usage de cela et de leurs passés respectifs dans une confrontation vraiment folle.

Maintenant, nous examinons dix des meilleurs camées, oeufs de Pâques et références de ce match Firefly Fun House, y compris quelques mentions surprenantes de la vie personnelle de Cena, l’époque de Wyatt en tant que mangeur de mondes, et même un clin d’œil effronté à une partie de ce que Jon Moxley a récemment révélé à propos de Vince McMahon.

Nous ne savons pas comment la WWE prévoit de remporter ce match, et le destin de Cena est vraiment un mystère après sa défaite choc aux mains de The Fiend, mais ces oeufs de Pâques prouvent qu’il exige des visionnements répétés …