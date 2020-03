10 moments infâmes de la Chambre d’élimination de la WWE

La Chambre d’élimination nous a donné des moments incroyables depuis sa création en 2002.

D’un gimmick unique à Survivor Series à un incontournable du calendrier de la WWE, Elimination Chamber est l’un des matchs de gimmick les plus élaborés et les plus excitants de la lutte d’aujourd’hui.

Il a couronné de nouveaux champions, favorisé des scénarios épiques et accueilli beaucoup de grands combats, mais parfois la Chambre a accueilli des moments assez sombres.

Comme pour tout ce qui touche à la lutte, l’histoire de la Chambre est entachée de quelques moments douteux. Blessures, mauvais choix de réservation et certains matchs horribles, le match a vu son juste du mauvais aux côtés du bon.

Les dix moments suivants sont tous tristement célèbres à leur manière – certains étant bien plus graves que d’autres. Les conséquences de certains de ces moments ont persisté pendant quelques jours, tandis que quelques-unes ont touché des carrières entières et, dans un cas, la mort d’une marque entière.

Avant l’événement 2020, revenons sur les dix moments les plus tristement célèbres qui auront lieu à l’intérieur de la Chambre d’élimination.