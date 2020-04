10 moments les plus troublants de la WWE PPV dont vous ne vous souvenez pas

WWE

Les règles régissant les revenus traditionnels de la WWE à la carte ont changé, mais le désir traditionnel d’être choquant et / ou dérangeant n’a pas changé.

Les spéciaux mensuels, les prix bas influencés par le réseau moderne ou non, seront toujours les hôtes des plus grands matchs de la promotion, des explosions de feud et des changements de titre. C’est ainsi que Vince McMahon a fait les choses depuis le milieu des années 80, et il ne va pas s’arrêter maintenant. Il en va de même pour cette excentricité de supershow susmentionnée.

Il y a des moments choquants dans les archives de la WWE à la carte, mais la plupart des fans se souviennent d’eux comme s’ils se sont produits hier. Mick Foley se détache (et traverse) Hell In A Cell? Brûlé dans la psyché. Ce plaisir ‘Boneyard’ entre The Undertaker et AJ Styles? Frais comme une marguerite. Eddie Guerrero et JBL ont versé des seaux de sang en 2004? Iconique.

Ensuite, il y a les moments qui glissent le filet. Tous ne sont pas ultra-violents, ni même physiques; certains dérangeaient pour d’autres raisons, y compris des promotions fantastiquement anormales entre les matchs et l’un des fantasmes familiaux les plus maladroits que vous puissiez voir.

Bienvenue dans votre destin, celui que vous avez probablement oublié …