10 moments précis Les meilleurs gadgets de la WWE ont cessé de fonctionner

WWE

Toutes les bonnes choses ont une fin.

Ce proverbe galvaudé est nul parce qu’il est basé sur la vérité. Rien ne dure éternellement, et les choses sont mieux savourées lorsqu’elles se produisent réellement ici et maintenant. Yada, yada et en effet yada. Cela peut être vrai à sa guise, mais cette phrase fait mal; personne n’aime abandonner les bons moments et personne n’aime voir de grands gadgets de lutte mourir.

C’est inévitable cependant. Regarder à travers les archives pour identifier les moments précis où certains des meilleurs personnages de la WWE ont cessé d’être aussi efficaces qu’autrefois a été une expérience douloureuse. Les lutteurs ici accumulent autant de souvenirs positifs de leur enfance ou se distinguent comme des bénédictions récentes dans une industrie qui, pour la plupart, a essayé de devenir “ moins fantaisiste ” au fil des ans.

Les braintrusts créatifs en constante évolution de la WWE ne sont pas les seuls à blâmer pour ces piquer du nez. Parfois, les interprètes eux-mêmes faisaient des faux pas, soit par ennui, soit parce qu’ils pensaient qu’il était temps d’essayer quelque chose de nouveau. Certains ont récupéré pour avoir un succès significatif après que la brillance initiale de leurs personnages se soit estompée.

Autres? Pas tellement…