10 mouvements de lutte qui ont été complètement ruinés

Dire que la lutte est très différente de ce qu’elle était il y a quelques décennies serait un euphémisme, en particulier en termes de ce que nous voyons sur le ring.

Étant donné qu’il y a tellement de lutte de nos jours et que presque tout est si facilement accessible par les fans, il est difficile pour les concurrents d’innover et de se démarquer du reste du peloton. Le style de lutte moderne a également évolué avec le temps, rendant les mouvements qui étaient autrefois utilisés comme finisseurs complètement hors de propos.

Bien sûr, une grande partie du problème est de savoir comment les finisseurs sont si souvent expulsés de nos jours. Dans certaines situations, cela peut ajouter à l’excitation et au suspense d’un match. Plus souvent qu’autrement, cependant, cette approche arrose les mouvements vers le bas et les fait ne pas être pris au sérieux par les fans.

Le démon endurant près d’une douzaine de trottoirs de trottoir de Seth Rollins en octobre dernier à Hell and Cell et mettre hors tension chacun d’eux était assez flagrant, mais au moins Rollins continue d’utiliser le Stomp pour mettre ses adversaires au compte. On ne peut pas en dire autant des finisseurs du passé qui ont depuis été réduits à des mouvements de transition.

Au rythme rapide du style de lutte moderne, les 10 mouvements suivants sont voués à être exclus à tout moment, même s’ils étaient auparavant considérés comme des manœuvres de fin de match il y a des années.