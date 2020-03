10 mouvements précis emblématiques des lutteurs de la WWE

WWE.com

Comme le dit le vieil adage, si vous aimez quelque chose, laissez-le aller. Que ce soit un ami, un être cher, ou même une manœuvre de finition dévastatrice qui, pour une raison quelconque, n’a tout simplement pas l’impact sur vos camarades lutteurs. Peu importe le nombre d’enfants qui se sont effondrés les crânes sur le terrain de jeu, parfois, il suffit de lâcher prise.

Lorsque des moments comme celui-ci arrivent dans la carrière d’un lutteur, il y a normalement un point de non-retour. Peut-être que votre corps vous a laissé tomber une fois de trop, ou peut-être même que des forces extérieures ont conspiré pour prendre la décision de vos mains. De toute façon, quand vous savez, vous savez.

Analyser même juste l’histoire récente de la WWE nous montre de nombreux exemples d’étoiles réalisant que c’était assez avec des mouvements emblématiques et les mettant au lit pour de bon. Finisseurs, marques de commerce, frappeurs lourds pour occasions spéciales: rien n’est hors de portée de Old Father Awkward.

Oh et non, le Jackhammer de Goldberg ne figure pas sur cette liste mais, s’il observe jamais cette catastrophe saoudienne, il pourrait bien être tenté de l’ajouter bientôt.