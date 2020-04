10 nouveaux matchs que la WWE peut faire en lock-out

WWE / Netflix

Ce sont des temps difficiles pour la WWE. Nous ne vous ennuierons pas avec la même intro “les choses sont différentes pendant une pandémie mondiale wow” que chaque auteur sur chaque site Web a dû reformuler le mois dernier mais, il suffit de dire que les choses sont différentes pendant une pandémie mondiale . Sensationnel.

Cependant, un élément positif que nous pouvons tirer de tout cela (si vous en avez envie) est que la WWE a finalement réussi à puiser dans les réserves absurdes de créativité qui sont normalement juste pourries sur sa liste. Le style WWE copié / collé sur-réservé qui a été un gros bogue pour les fans de la société a pris la banquette arrière pour faire l’éloge quasi universel de son engagement envers cette “nouvelle normalité”.

The Boneyard Match a été une révélation et certains travaux de carrière pour The Undertaker, la Firefly Fun House pourrait être la meilleure chose que la société ait faite depuis des années, et dans quelques semaines, Money In The Bank se déroulera dans les 100 000 entreprises pieds carrés HQ Stamford. Nous n’avons vraiment jamais vu pareil.

Mais quels autres matchs cette création créative pour tous pourrait-elle offrir? Quels autres gadgets peuvent être cooptés en chefs-d’œuvre sur petit écran ou recontextualisés pour des arènes vides? Eh bien, nous avons quelques idées.