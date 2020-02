10 NXT TakeOver: Portland Impulse Reactions

La pression était au rendez-vous. Portland est venu au milieu d’une multitude de nouveaux défis et changements basés sur les décisions de changement de paysage prises en dehors des auspices de NXT.

Une participation à la série Survivor menaçait de saper les meilleurs matchs titulaires de la série, mais TakeOver: WarGames était un retour effréné de TakeOver: Toronto, extrêmement décevant. NXT on USA a toujours été (et continuera d’être) une proposition différente de l’ancienne version d’une heure sur le réseau WWE. Certains changements de priorité importants avaient vu Tommaso Ciampa glisser la carte dans l’ordre hiérarchique juste au moment où la marque semblait prête à le préparer pour un tir au titre. La défense inaugurale de Rhea Ripley de son nouveau prix a été brouillée par l’implication de Charlotte Flair. Une émission de Worlds Collide a confondu les motivations de toute la liste, à peine quinze jours avant qu’ils ne soient obligés de reprendre et potentiellement de conclure les programmes qui étaient pour la plupart en place depuis l’année dernière.

