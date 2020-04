10 origines incroyables de noms de lutteurs

Le nom d’un lutteur est ce qui les définit; Kane est un titre beaucoup plus terrifiant que Glenn Jacobs, CM Punk est plus cool que Phillip Brooks, et je doute sincèrement que Paul Michael Levesque aurait pu réaliser ce que Triple H a.

Il y a de belles histoires derrière la façon dont les artistes ont décidé comment ils voulaient que les fans les appellent. Nous avons récemment découvert que Steffanie Newell (alias Tegan Nox) a obtenu son nom dans le ring en combinant son héritage gallois avec un sort d’extinction de baguette de Harry Potter, ce qui donne également un tout nouveau sens à son finisseur Shiniest Wizard.

Kevin Steen est devenu Kevin Owens en rejoignant la WWE en signe de tête à son fils, qui a été nommé d’après le lutteur préféré de l’ancien champion universel, Owen Hart. Hornswoggle a été ainsi appelé parce que cela signifie “obtenir le meilleur de quelqu’un par la tricherie ou la tromperie” et s’adapter parfaitement à son personnage … en plus c’est bien mieux que “Little Bastard”.

Enfin, Finn Balor (Fergal Devitt avant NXT) a obtenu son titre en combinant deux créations mythologiques irlandaises; le légendaire héros Fionn Mac Cumhaill (souvent surnommé Finn MacCool) et le roi démon borgne Balor. Avec tout cela à l’esprit, voici dix origines incroyables de noms de lutteurs …