10 parodies de lutte devenues réelles

La lutte professionnelle est mûre pour la parodie.

Votre écrivain aime Kenny Omega. Votre écrivain aime la quantité insensée de nuances et de détails qu’il filme entre les matchs télévisés qui est trop souvent ignoré – et est en fait enterré pour ne pas être le genre d’épopée de 45 minutes sur le Nouveau Japon qui ne peut pas fonctionner à la télévision. Votre écrivain aime qu’Omega, en 2018, dans une histoire aussi émouvante et audacieuse, ait haussé les traditions du monde de la lutte macho, dans lequel les relations ne se nouent pour la plupart que pour la rupture de l’argent, et a raconté une histoire à long terme de réconcilié relation amicale. Ce fut une merveilleuse subversion de dissolution stable qui a généré une nouvelle souche d’émotion inexplorée dans la lutte professionnelle. C’était beau, où la lutte opère comme l’antithèse de la belle.

Mais alors, le travail d’Omega et sa mentalité sont de niveau supérieur.

Mais Kenny Omega avait l’air un peu idiot à Wrestle Kingdom 12, tenant ce gros pistolet stupide. C’était un bon travail sanglant que Chris Jericho l’a attaqué si brutalement au son immédiat de la cloche d’ouverture, parce que la compréhension ostentatoire d’Omega du théâtre de lutte avait menacé de saper le ton de rancune d’Alpha Vs. Oméga.

La lutte est si stupide et un paradoxe si massif que les parodies profondes d’événements irréels deviennent parfois réelles …