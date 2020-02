10 partenariats de lutte folle qui n’auraient pas dû fonctionner (mais qui ont fonctionné)

La chimie est le facteur X ultime de la lutte professionnelle.

Il ne peut pas être truqué, ni enseigné dans un centre de performance de première classe ou enraciné dans deux ou plusieurs lutteurs à travers des exercices et d’autres exercices. Les groupes et les couples en ont ou non, et même alors, mettre un groupe de personnes talentueuses au même endroit en même temps ne suffit souvent pas. Voir AJ Styles et Kevin Owens, Braun Strowman et Brock Lesnar, The Undertaker et Steve Austin, et Ric Flair et Baby Doll comme exemples: de bons appariements sur papier, mais entravés par un manque de chimie.

Le je ne sais quoi vient souvent des combinaisons les plus inimaginables. Parfois, un appariement qui n’a pas beaucoup de sens sur le papier passe et le tue absolument à la télévision, avec des personnages et des personnalités apparemment disparates qui prospèrent en raison des différences qui auraient rendu leur relation impossible. Cette liste est une célébration de certains des cas les plus notables de cela.

Beaucoup de ces combinaisons sont une variation du double acte manuel homme droit / bande dessinée, bien qu’une grande partie de la magie provienne des personnages individuels plutôt que du cadre. Commençons par un exemple récent …