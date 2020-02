10 petits détails sur les personnages de lutte que vous n’avez jamais remarqués

Généralement, les peintures de catch pro en larges traits. Il y a des nuances de gris, bien sûr, mais elles sont souvent submergées de noir et blanc. Pour la plupart, la lutte est le genre de spectacle que les gens peuvent activer et savent qu’ils n’auront pas à réfléchir trop. Les histoires ne sont guère des niveaux Shutter Island ou Inception de complexe, après tout.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de subtilités.

Cette liste est une pour les penseurs profonds. Il décolle quelques couches de certains personnages de lutte bien-aimés et examine ce qui se cache en dessous; une partie de cela est plus enracinée dans la théorie des fans que dans les faits, mais tout cela est tout à fait fascinant. Il y a beaucoup de plaisir à avoir une hyper-analyse des raisons derrière des choses comme les noms des finisseurs, les endroits à visiter, les nuances gadgets et plus encore.

Vissez la vision séculaire des médias grand public (et 100% bâillante) selon laquelle la lutte est une affaire à faible loyer et ne nécessite aucune cervelle pour sonder. Oui, il est facile de se familiariser avec la valeur nominale, mais il y a beaucoup plus de cachettes dans l’ombre pour ceux qui veulent aller chercher. Tout cela en est la preuve …