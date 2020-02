10 physiques les plus ridicules de la lutte aujourd’hui

Ils disent que votre apparence n’a plus d’importance dans la lutte, et cela n’a jamais été aussi vrai qu’en 2019. C’est votre façon de travailler, pas de marcher, ce qui fait fureur ces jours-ci, plutôt que le ‘roid’ induites qui étaient autrefois un sous-produit déprimant d’une industrie obsédée par l’esthétique.

Court, grand, musclé, maigre: peu importe. Tout le monde a une chance de se glorifier tant qu’il est assez bon. Daniel Bryan, Kofi Kingston, Seth Rollins: tous les gars en forme, mais aucun qui n’ait jamais atteint les échelons supérieurs de leur entreprise dans les années 80 ou 90, leur élasthanne n’était pas suffisamment serré.

Il est donc possible, si déconseillé en tant qu’athlète professionnel de haut niveau, de vivre votre pire vie et de toujours vous démarquer si vous avez le talent. Cependant, quelques personnes n’ont pas tout à fait reçu ce message, au lieu de faire de la salle de sport leur temple et leurs protéines secouent leur vin sacramentel (dans cette métaphore, une pomme de terre est probablement le diable).

Des physiques ridicules ne sont plus nécessaires pour réussir la lutte, mais ils en font définitivement ressortir un. Ces gars se démarquent plus que la plupart. En fait, il pourrait ne pas leur être possible de s’asseoir.