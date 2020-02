10 pires événements principaux de la WCW

WWE.com

Il n’y a pas longtemps, juste avant le lancement du réseau WWE, le paiement à la séance était assez cher. Les fans ont dépensé leur argent durement gagné une fois tous les quatre mois environ (éventuellement chaque mois) pour voir les plus grandes batailles du monde de la lutte se dérouler sur le ring.

Les principaux événements de ces spectacles étaient censés faire en sorte que tout cela en vaille la peine. Vous espérez voir une conclusion satisfaisante à la nuit, puis attendez en prévision du prochain grand événement. En WCW, cela n’arrivait pas souvent, surtout vers la fin.

Donc, lorsque vous leur avez commandé un paiement à la séance et que vous avez reçu non seulement un événement principal médiocre, mais aussi terrible, cela pourrait naturellement vous mettre en colère.

Autant les fans se plaignent de la scène de l’événement principal de la WWE aujourd’hui qui met souvent en vedette John Cena et Roman Reigns, imaginez remonter le temps pour regarder un spectacle clôturé avec deux gars qui n’avaient tout simplement pas envie de faire des bosses cette nuit-là.

Les égos et la politique l’emportent souvent sur le taux de travail dans la WCW. À cause de cela, nous nous sommes retrouvés avec des lutteurs qui étaient bien au-delà de leur apogée, monopolisant la scène de l’événement principal et figurant dans des spectacles réservés par des gens qui ne semblaient pas mieux connaître. Heureusement, les normes sont un peu plus élevées de nos jours.

Maintenant, aussi douloureux que cela puisse être, revivons les 10 pires événements principaux que la WCW ait jamais organisés.