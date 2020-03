10 pires fins de WrestleMania de la WWE

Eh bien, WrestleMania va être bizarre cette année, non?

À cause de You Know What, le plus grand spectacle de la WWE de l’année aura lieu devant une arène vide pour la toute première fois. Bien que connaissant Vince McMahon, il trouvera probablement toujours un moyen de nous dire que 40 000 personnes étaient là.

Que le spectacle de stade bizarre, deux nuits, vide se poursuive ou qu’il soit reporté à l’été, WrestleMania 36 sera un souvenir, pour une raison ou une autre.

Espérons que ce n’est pas la même raison pour laquelle on se souvient de ces dix ‘Manias.

Choisir le bon match pour fermer WrestleMania peut faire ou défaire le pay-per-view et même un grand match du Main Event peut être ruiné par un mauvais point de fermeture.

Ces dix événements horribles ont laissé un goût amer dans la bouche de tous ceux qui se sont branchés sur “ Mania cette année-là – encore plus pour les personnes qui avaient déboursé des milliers de dollars pour assister à l’événement en personne.

Botches, mauvaise réservation et terrible lutte sont tous à l’origine de ces horribles fins.

Jetons un regard en arrière sur certains moments que la WWE souhaite que personne ne soit là pour voir – voici les dix pires fins de WrestleMania de tous les temps.