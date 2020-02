10 plaisirs coupables de lutte ultime

Lutte d’impact

Dans le panthéon de la grandeur de la lutte, certains moments résistent à l’épreuve du temps, toujours capables de captiver les fans et peut-être d’inspirer la prochaine génération de talents. Ils captivent non seulement les téléspectateurs, mais suscitent leurs émotions avec toute la précision d’une histoire bien conçue.

Et puis il y a des moments notoires pour toutes les mauvaises raisons. Ces événements et segments infâmes se brisent et brûlent comme l’Ultimate Warrior désireux que Hulk Hogan prenne les commandes d’un avion, mais ils divertissent à coup sûr en cours de route. Peut-être que ces plaisirs coupables poussent trop loin l’absurdité du divertissement sportif ou étaient simplement condamnés au départ, mais pourquoi se couper les cheveux alors que le résultat final est si satisfaisant?

Si aimer ces moments est mauvais, eh bien, nous pouvons l’accepter. Cela ne changera tout simplement pas nos sentiments à leur sujet.

Voici 10 plaisirs coupables de lutte difficiles à détourner du regard …

Pour appeler WCW de la fin de l’ère un goût acquis serait un euphémisme pour le moins. À New Blood Rising, en août 2000, les détenus dirigeaient clairement l’asile, préparant un produit qui déroutait les fans et sabordait les cotes d’écoute. A défaut de reproduire le succès de Vince Russo dans la restauration des fortunes de la WWE pendant l’ère Attitude, la WCW regardait de plus en plus l’oubli et la non-pertinence au visage. Alors que WCW voyageait vers le nord pour leur deuxième émission de télévision à la carte canadienne dans l’histoire, il n’y avait aucune raison de s’attendre à autre chose que les récents antécédents de l’entreprise en matière de désordres chauds et de faibles arrivées.

Ce qui ne veut pas dire que New Blood Rising a rompu cette tendance de quelque façon que ce soit. L’événement a été nommé d’après une faction qui n’existait plus en août 2000, après tout. Pourtant, malgré une litanie de problèmes, New Blood Rising est étrangement attrayant du début à la fin. Le 3 Count inspiré du groupe de garçons remportant un match de classement pour un record d’or est un début amusant, tandis que Buff Bagwell battant Kanyon dans la légendaire Judy Bagwell lors d’un match de chariot élévateur demande à être vu au moins une fois.

Sur une note moins passionnante, le match des quatre coins pour le championnat par équipe des WCW est un feu de poubelle tellement complet que personne ne pouvait à juste titre se dire vainqueur, bien que Kronik ait officiellement défendu l’or. Pour aggraver les choses, l’alignement de la WCW était si mince à ce stade que Kronik a été de nouveau réservé la même nuit dans un effort perdant contre Vampiro et The Great Muta. En plus de tout cela, Sting a écrasé le démon sur le thème de Kiss et Lance Storm a vissé Mike Awesome du championnat des États-Unis de la WCW dans un match des règles canadiennes qui puait la surréservation.

Puis, dans l’avant-dernier match de New Blood Rising, Goldberg est apparu à la suite d’un accident de moto kayfabe, seulement pour refuser une bombe électrique de Kevin Nash dans un tournage travaillé bizarre qui apparaît aux téléspectateurs modernes comme ridiculement arrogant. Il ne suffisait pas à Russo de faire un clin d’œil à son propre public, il devait les rabaisser en criant «faux de lutte» jusqu’à ce qu’il soit bleu au visage. Et pour une nuit ridicule, cela a presque fonctionné. Presque.