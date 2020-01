10 plans Royal Rumble choquants que la WWE avait à l’origine

Que Dieu bénisse le bon nom de Pat Patterson.

Sans son étincelle de créativité, il n’y aurait même pas de Royal Rumble à apprécier chaque janvier. Son génie de la fin des années 80 nourrit parfaitement le visage créatif en constante évolution de ce qui est devenu connu comme le coup d’envoi de la WWE sur le “ Road To WrestleMania ” depuis des générations. Décider exactement qui gagnera chaque match Rumble et comment le spectacle sera considéré comme important pour le spectaculaire spectacle de printemps est devenu un casse-tête annuel pour la société.

Il n’est donc peut-être pas surprenant d’apprendre que la WWE change souvent d’avis en ce qui concerne les plus grands moments du pay-per-view. Tout le monde sait ce qui s’est réellement passé, mais qu’en est-il de ces plans qui ont été initialement dessinés avant d’être déposés dans la poubelle créative? Ils sont souvent choquants et devraient envoyer des esprits se précipiter sur ce qui aurait pu se passer sans des changements de dernière minute, des blessures et plus encore.

Diverses cartes Rumble du bas au fil des ans ont presque eu des débuts époustouflants, des gagnants alternatifs, de gros changements de titre affectant Mania, des scénarios uniques et des talons qui auraient tout changé. Vous ne croirez pas à quel point les choses auraient pu être différentes …