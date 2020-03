10 plus grands défis que WrestleMania ait jamais rencontrés

Pour la WWE, WrestleMania est la clé de voûte de son calendrier.

Que vous soyez fan de la WWE ou non, il est difficile de contester que le mastodonte du divertissement sportif de Vince McManon met tout en œuvre pour son grand-père annuel de tous. Que ce soit les plus grandes stars, les plus gros matchs, les plus grandes salles ou les plus grands spectacles d’apparat et de mise en scène, il n’y a vraiment aucun spectacle comme WrestleMania.

Cette année, WrestleMania sera radicalement différent de tout ce que nous avons jamais vu auparavant. À vrai dire, qui sait si WrestleMania 36 aura même lieu comme prévu pendant le premier week-end d’avril. Alors que le climat actuel de 2020 continue de changer à un rythme effarant, il y a encore tellement de points d’interrogation autour de la vitrine des immortels de cette année.

En ce qui concerne WrestleMania, ce ne sera pas la première fois que McMahon et les supérieurs de la WWE affronteront l’adversité ou seront confrontés à un énorme défi à cette époque de l’année – car WrestleMania s’est avéré être un succès ridicule pour la WWE , il s’est également avéré parfois causer de nombreux maux de tête à l’entreprise.

Voici donc dix exemples de fois où la WWE a été vraiment testée par WrestleMania.