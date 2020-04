10 plus grands moments saints Sh * t de WrestleMania 36 Night One

Avec la première nuit de WrestleMania 36 maintenant à la banque, qu’avons-nous appris?

Nous ne prendrons plus jamais un public en direct pour acquis.

JBL n’a pas manqué le commentaire.

Mais, plus important encore, nous avons appris qu’un manque de foule ne signifiait pas un manque de spots et de moments fous qui nous ont laissé tweeter violemment des choses comme ‘WTF! Mojo vient de baiser Gronk?! ”

Au lieu de cela, l’absence d’une atmosphère effrénée dans le Performance Center (et Boneyard) a en fait semblé obliger les stars exposées à faire un effort supplémentaire pour rendre ces bosses et ces moments à couper le souffle habituels un peu plus brutaux pour les gens regarder à la maison.

Soit cela, soit l’arène vide a juste fait tout sonner 1000% plus atroce.

Quelles que soient les raisons, ‘Mania 36 Part I n’a certainement pas lésiné sur’ Holy Sh * t! ‘ événements et à tout le moins, nous aurons quelques endroits mémorables à regarder dans un package de moments forts WWE généralement bien édité à l’avenir.

Ce n’était peut-être pas un spectacle typique de spectacles, quelle que soit l’étendue de l’imagination, mais nous étions encore gâtés par la sauvagerie des échelles, les suicides et les enterrements en abondance (pas ce genre).

Cela étant dit, Holy sh * t ‘Mania 36 Part I était étrange.