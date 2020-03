10 plus longues séquences UFC actives

Gagner un combat à l’intérieur de l’Octogone est sacrément difficile.

Demandez simplement à la WWE Superstar CM Punk.

Trop tôt?

Il faut des années et des années pour perfectionner votre métier et affûter vos compétences pour être prêt pour un concours professionnel MMA, et même alors, rien ne garantit que vous aurez la main levée à la fin de la nuit.

Donc, si gagner un seul combat solitaire est si difficile, pensez à quel point il doit être difficile de gagner deux fois de suite. Ou trois fois. Ou quatre. Ou … vous voyez où je veux en venir.

Pourtant, malgré sa participation à l’un des sports les plus imprévisibles et les plus compétitifs de la planète terre, ce groupe de talent uber a réussi à amasser une séquence de victoires significative à l’intérieur de la cage.

Certains de ces talents actifs en sont encore aux premiers stades de leur carrière à l’UFC et pourraient de manière réaliste s’ajouter à leurs courses victorieuses pour les années à venir. Cependant, certains de ces combattants atteignent maintenant la fin de leurs routes et voudront se retirer sur un sommet gagnant au sommet de la montagne.

Qu’ils soient au début ou à la fin de leur mandat à l’UFC, ces 10 cochons dominants ont tous apparemment oublié ce que ça fait de perdre.