10 prédictions de WWE WrestleMania 36 Card après Royal Rumble 2020

Avec Royal Rumble 2020 terminé, le voyage de la WWE sur la route de WrestleMania 36 est en cours.

Drew McIntyre et Charlotte Flair ont émergé du premier pay-per-view de l’année en tant que meilleurs prétendants. Edge a brisé Internet avec son retour bouleversant, créant l’un des moments les plus émouvants des 32 ans d’histoire de l’événement. Brock Lesnar a écrasé la compétition comme des insectes, jetant 13 hommes sur la corde supérieure avant de tomber sur son épée, tandis que Shayna Baszler et Bianca Belair de NXT ont combiné pour 16 éliminations dans le combat féminin. Roman Reigns est devenu le seul homme à terminer vice-champion en quatre Rumbles. Daniel Bryan est tombé dans “ The Fiend ”, mais a aidé le nouveau personnage de Wyatt à son meilleur match à ce jour.

De nombreux autres lutteurs ont gravi les échelons ou sont tombés de quelques échelons, préparant l’alignement en constante évolution de la WWE pour un voyage passionnant à Tampa. En gardant à l’esprit ce qui s’est passé lors du Rumble (et de l’épisode de suivi de Raw), voici notre vision de l’endroit où ces pièces pourraient atterrir le 5 avril.

Notez que ce n’est pas une tentative de prédire la carte WrestleMania complète; il y aura probablement la royauté de bataille habituelle et une poignée d’autres matchs. Au lieu de cela, considérez cela comme une sélection de coupes de choix …