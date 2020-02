10 promos de lutte qui ont commencé une véritable chaleur dans les coulisses

Les promos de lutte sont la source d’un examen minutieux de nos jours. Trop étroitement scénarisés et ils étouffent la vie d’un interprète et de leur intrigue mais, trop de forme libre, et vous risquez de laisser trop de monde réel y couler. Vous ne pensez peut-être pas que cette deuxième option est nécessairement une chose terrible, mais étant donné la quantité de mauvais sang qu’il y a dans la lutte professionnelle, c’est parfois une recette pour un désastre.

En fin de compte, les meilleurs segments parlants devraient être ceux où tout le monde acquiert une véritable tension entre les adversaires, mais quand cette tension est authentiquecela peut rendre le visionnement douloureux. Certes, pas aussi douloureux que les combats de poings qui peuvent être déclenchés dans les coulisses, mais assez douloureux néanmoins.

Ainsi, tant que la lutte se met à la télévision en direct, ces accidents se produisent invariablement. Les lignes sont franchies, les marques sont dépassées, les sentiments sont blessés et les destinataires de ces quasi-pousses font connaître leurs sentiments (et leurs poings) à ceux qui leur ont fait du tort. Voici, pour votre plaisir de lecture salace, 10 exemples.