10 promos qui ont totalement changé votre opinion d’un lutteur

WWE

Le processus pour devenir un bon gars promo est généralement progressif; pour une aide visuelle pratique, pensez à Vince McMahon se harcelant intérieurement, examinant les jambes de Stacy Keibler dans cette chaise meme.

Un artiste comme Will Ospreay n’est pas un géant du terrain et n’a pas coupé une promo d’après-match phare, flashpoint. Il a mûri au fil du temps pour se façonner comme un babyface super travailleur qui promet d’être le meilleur interprète qu’il puisse être, et tient cette promesse alors qu’il gravit les échelons. AJ Styles, jamais un naturel, oscille entre utilisable et vraiment drôle, une compétence perfectionnée à travers son temps en martelant constamment des documents écrits sur le feuilleton de TNA.

Ceux qui ne sont pas naturels y arrivent par pure greffe et dévotion; ceux qui l’obtiennent sont nés avec. Steve Austin n’est pas devenu une promo géniale quand il a riffé pour la première fois un verset biblique; il l’a fait avec une telle croyance et une telle fureur parce que trop peu le pensaient capable, même quand il faisait exploser les conneries des gens en WCW en plaisantant contre Arn Anderson.

Cela prend un peu de temps pour ruiner votre carrière avec une seule promo, mais par golly, certains peuvent se téléporter dans l’oubli.

