10 querelles de lutte où le méchant a gagné

La querelle de Triple H en 2003 avec Booker T sera toujours le porte-étendard pour ce sujet particulier. C’est au détriment de la lutte professionnelle qu’elle a été pardonnée et oubliée si rapidement par la société, même si les fans ont refusé de laisser l’histoire mourir.

Vous vous en souvenez, ou si vous ne le faites pas, le voici encore avant qu’un documentaire du réseau WWE ne le présente comme l’angle qui a transformé toute l’entreprise pour de bon – Triple H et Ric Flair ont fait des remarques qui pourraient et devraient être interprétées comme racistes vers le championnat du monde des poids lourds numéro un des candidats Booker T,

Pris au piège dans les limites d’une période où il a battu absolument tout le monde, cela ressemblait à une victoire de vanité de plus pour un homme qui avait autrefois une prétention crédible à être “That Damn Good” avant que son insécurité ne submerge les souvenirs de l’époque. Il n’a pas échappé au meurtre, mais il a accusé Kane de faire exactement cela. Il a donné des verrous dans les coulisses de ne pas pouvoir se remettre, puis a veillé à ce que tous les efforts déployés pour faire venir Rob Van Dam, Bubba Dudley, The Hurricane et d’autres là-bas soient annulés dès qu’ils lui faisaient face.

La justification de Hunter était quelque chose à faire en attendant de construire le gars pour prendre sa place, mais il n’a pas à moitié attendu avant de finalement élever Batista en 2005. Dans un effort pour ne pas faire cette liste de ces années turgescentes, commençons avec quelque chose approchant la fin de sa course, plutôt que le milieu flasque …