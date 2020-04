10 raisons pour lesquelles vous devriez toujours être excité pour WrestleMania 36

WWE

Vous avez le droit de vous sentir pessimiste à propos de WrestleMania 36.

Il a été préparé, un Performance Center vide ne convient pas à “ The Grandest Stage ”, de grands noms se sont retirés, certains matchs n’ont pas été construits et il ne sera pas précédé d’un apéritif électrique TakeOver. Ces choses sont vraies et oui, il y a une chance que ce soit un gâchis absolu. Mais au diable avec ça. Au diable tout ça.

L’évasion n’est jamais plus importante que lorsque le monde dont vous essayez de vous échapper est un feu de benne à ordures, et il y a plus qu’assez de malheur et de tristesse avec la lutte en ce moment. N’envoyons pas Mania à la pile de la misère avant même qu’elle ne soit diffusée. Le moyen le plus simple de vous garantir de passer un mauvais moment avec quelque chose est de vous dire que ça va sucer, après tout.

Dépouillé de son éclat, de sa pompe et de son pyro, ce sera une “ vitrine des immortels ” unique, mais potentiellement plus intime et viscérale, avec la barrière entre les artistes et les téléspectateurs presque supprimée. Randy Orton et Edge se sont adaptés au vide en ajustant leurs approches promotionnelles en conséquence: donnons maintenant à la WWE la possibilité de faire de même avec ce qui serait normalement l’émission la plus grandiose de l’année …