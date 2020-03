10 réactions d’impulsion à la première arène vide de la WWE Raw

Le SmackDown de vendredi était une huée.

Triple H a ouvert le spectacle avec la même verve “nnnDadddd” le ferait toujours chaque fois que quelque chose échappant au contrôle de la société se produisait et les obligeait à se démener pour sortir un spectacle à tout prix. C’est le petit moteur d’un milliard de dollars qui pourrait, voyez-vous, et ce devait être le spectacle d’un milliard de dollars qui devait continuer.

Le Performance Center était magnifique baigné de projecteurs bleus et l’ensemble de vêtements SmackDown. Les lutteurs présentés avaient leurs propres façons de faire face aux circonstances étranges qu’ils avaient mises sur eux, et l’anticipation d’un étrange vieux Monday Night Raw mettant en vedette Steve Austin, The Undertaker et Edge a augmenté.

Ensuite, la bombe en retard.

Environ une heure avant le spectacle, la WWE a confirmé que WrestleMania – WrestleMania – aurait lieu dans le même gymnase vide au lieu du stade Raymond James de Tampa Bay. Les nouvelles se briseraient tout au long de la soirée sur d’autres changements à l’horaire du week-end alors que la base de fans dans son ensemble s’ajusterait aux nouvelles des superproductions.

Il y avait, naturellement, tout le buzz généré en conséquence. S’est-elle imposée au silence derrière la violence prédéterminée de lundi?