10 Réactions d’impulsion de la WWE Elimination Chamber 2020

Souvent, votre écrivain pourrait essayer d’obtenir le saut sur l’obtention de cette pièce traditionnelle à la carte post-WWE en construisant l’introduction quelques jours avant l’événement lui-même. Tant que le réseau existe, l’ère des superservices de la WWE existe également, et il y a généralement une carte complète de matchs et d’histoires justifiant lesdits matchs même s’ils décident d’en jeter quelques autres sur le pré-show pour le supposé boost d’abonnés.

Ce n’était pas le cas vendredi après-midi.

Certaines performances répétées du SmackDown de la semaine précédente ont été promises, tout comme le Nouvel Ordre Mondial sur un Moment de Félicité parce que c’est une phrase, mais Elimination Chamber était curieusement mal desservie même avec deux matchs titulaires dans l’émission elle-même. À la fin du spectacle, seuls Daniel Bryan et Drew Gulak se sont faufilés, et même à l’heure du spectacle dimanche, la société n’avait ajouté que les Viking Raiders contre Zack Ryder et Curt Hawkins lors du coup d’envoi.

Était-ce un geste de babyface avant WrestleMania pour donner autant de stars à la soirée, ou un simple cas de mauvaise gestion après le Super ShowDown de jeudi dernier a traversé tout ce qu’ils avaient encore à faire avant le “ Show Of Shows ”?

C’était les deux – c’est la WWE, c’est toujours les deux – mais l’organisation a été divertissante malgré des facteurs auparavant. Le dernier arrêt sur la légendaire “Route” serait-il jonché de nids-de-poule, ou promis?