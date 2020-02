10 Réactions Impulsionnelles WWE Super ShowDown 2020

La joie de pouvoir offrir les réactions impulsionnelles titulaires dans un article comme celui-ci après une émission comme celle-ci réside essentiellement dans la façon dont il y a plus de personnages à utiliser ici que dans un tweet standard.

La lutte contre Twitter était l’endroit idéal hier soir après qu’un autre supershow saoudien ait laissé derrière lui le sh * tstorm de tous les sh * tstorms (jusqu’au prochain) pour marcher avec lassitude sur un Road To WrestleMania bifurqué inopinément par Mohammad Bin Salaman et Vince McMahon.

Le confort de ces bonhommes de merde était leur placement dans le calendrier jusqu’à présent. Maintenant, avec des changements de titres universels consécutifs ainsi que des commutateurs de sangle ailleurs dans le spectacle, nous sommes sortis de l’ère du «house show avec pyro» de l’accord de 10 ans et entrons dans la viande et les pommes de terre d’un projet qui » On verra probablement Mansoor passer Brock Lesnar en 2028.

Cet événement principal était-il plus étrange que le moment où Shawn Michaels est revenu et que le masque et la perruque de Kane sont tombés? Telles sont les questions que Super ShowDown nous a laissé réfléchir. C’est la chose la plus damnée – tout ce lavage de sport et pourtant il est difficile de ne pas se sentir couvert de crasse après quatre heures de plus incroyablement folles de tout ce que le f * ck ce produit de lutte pro est maintenant.