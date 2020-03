10 règnes de championnat de lutte qui ne convenaient pas au lutteur

Bien que ce soit une chose d’avoir une histoire solide derrière l’ascension d’une superstar, certains championnats ont juste une certaine impression que le titulaire devra porter en tant que champion. De toute évidence, en tant que champion du monde, il s’agit de représenter l’entreprise dans son ensemble auprès d’un public plus large, les championnats intercontinentaux ont tendance à être pour les chevaux de bataille, les Tag Team Champs représentent la vraie cohésion, et cetera, et cetera.

Ces noms de championnat à eux seuls feront probablement apparaître des images dans votre tête de ce que vous considérez comme le détenteur définitif dudit titre. Que ce soit John Cena avec le Gold Spinner, Jericho en tant que champion IC, Okada en tant que champion poids lourd IWGP, chaque championnat a un mélange de personnages emblématiques.

De même, il existe certains couples de lutteurs / championnats qui ne sont pas adaptés. Cela peut être dû au travail sur le ring d’un lutteur, au personnage qu’il a créé dans ses promotions ou au type de personne qu’il est en dehors du monde de kayfabe. Cela pourrait même être dû à la façon dont une entreprise les a utilisés auparavant et maintenant, le public devrait avoir une mémoire sélective.

Quel que soit le raisonnement, ce sont les lutteurs dont le championnat règne sont moins «un pour les livres d’histoire» et plus «un pour le quiz du pub du vendredi soir».